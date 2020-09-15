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15 вересня 2020, 10:06 9

"Можуть виникнути заворушення": Зеленський вважає, що на окупованому Донбасі справи йдуть погано

15 вересня 2020, 10:06 9
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На його думку, українці по цей бік кордону живуть краще
На його думку, українці по цей бік кордону живуть краще
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський розповів, чи зможе Україна реально повернути окуповані території і чи не було б простіше заморозити конфлікт, як, наприклад, в Молдові, де Придністров’я.

Як передає RegioNews, про це Зеленський розповів в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung.

Я знаю, що є ті, хто був би за те, щоб Донбас став чимось на зразок Придністров’я чи Абхазії. Хоча він набагато більше. Тут проживає три мільйони українців, що більше, ніж в деяких країнах Європи. Багато з цих людей хворі коронавірусом, ми там маємо справу з гуманітарною катастрофою", - повідомив він.

За його словами, люди, які живуть на окупованій частині Донбасу, можуть бачити краще життя за лінією розмежування.

Люди, які живуть на окупованій частині Донбасу, можуть бачити, як українці живуть по той бік фронту, а саме - краще. У шахтарів на окупованому Донбасі справи йдуть погано: вони не отримують нормальної заробітної плати і змушені платити за воду і електрику за високою ціною. Якщо терпіння людей там в якийсь момент вичерпається, можуть виникнути заворушення”, - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялось, що в Офісі президента назвали деталі наступного обміну полоненими.

ОРДЛО Донбас Володимир Зеленський конфлікт президент
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