Більшість мерів хотіли стати кандидатами від "Слуги народу" на місцевих виборах, - Зеленський

Президент вважає, що мери за багато років при владі майже не розв'язували проблеми людей

Президент вважає, що мери за багато років при владі майже не розв'язували проблеми людей

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, що мери багатьох міст проявили бажання стати кандидатами на місцевих виборів від "Слуги народу", однак їм відмовили.

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