Більшість мерів хотіли стати кандидатами від "Слуги народу" на місцевих виборах, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів, що мери багатьох міст проявили бажання стати кандидатами на місцевих виборів від "Слуги народу", однак їм відмовили.
Про це він заявив в інтерв’ю Wiener Zeitung, передає Regionews з посиланням на УНН.
"Ми відмовилися. Багато з цих мерів перебували при владі від 10 до 20 років. І що вони зробили? Парки та фонтани створені замість того, щоб розв'язувати проблеми. Багато також саботували державні заходи з коронавірусом, такі як вимога масок і дозволені масові заходи, тому що це приносить популярність”, — сказав Зеленський.
Він додав, що керівництво "Слуги народу" вирішило запропонувати своїх кандидатів, "навіть якщо вони не так добре відомі".
Нагадаємо, минулого тижня "Слуги народу" представили свою команду на виборах у Кременчуцькому районі Полтавщини.
Крім цього, в Одесі Зеленський представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори.
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