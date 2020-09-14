Мэр Харькова Геннадий Кернес в коме - СМИ

СМИ сообщают, что у него диагностировали COVID-19

СМИ сообщают, что у него диагностировали COVID-19

Фото: Facebook

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента, передает RegioNews.

По словам источников, COVID-19 в Кернеса протекает в крайне сложной форме, он находится в коме.

Является ли кома искусственной, или это следствие тяжести заболевания, источники не сообщили", - пишет издание.

Отмечается, что Кернес в последний раз появлялся на публике 23 августа на день города. Заболел он, по данным источников, в первых числах сентября, и в больницу попал на прошлой неделе.

Руководитель пресс-службы Харьковского городского совета Юрий Сидоренко в комментарии для издания Strana.ua опроверг информацию о том, что Кернес в коме, и назвал это слухами.

Никакой комы нет. Все слухи о том, что он в коме и без сознания, распространяют телеграмм-каналы, близкие к политическим оппонентам. Есть некоторые проблемы со здоровьем, которые абсолютно решаемы", - заявил Юрий Сидоренко.

Он также подтвердил, что у Кернеса диагностировали COVID-19.

Я у него не был, но медперсонал, который недавно от него вышел, говорят, что он "контактный". Уверяют, что он в сознании", - добавил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Харькова Кернес ушел на больничный, о диагнозе не сообщается, обязанности мэра исполняет секретарь горсовета.