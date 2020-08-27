Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет

Таке рішення ухвалив суд

Таке рішення ухвалив суд

На виконання ухвали Шевченківського райсуду зняли електронний браслет з лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко, яка підозрюється у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий, повідомляє RegioNews.

"Друзі, зовсім забув сказати: представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли з Кузьменко електронний засіб контролю", - написав адвокат.

Друзі, зовсім забув сказати: сьогодні представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли Kiyan Kuzmenko Julia електронний засіб контролю. Опубліковано Тарасом Безпалим Середа, 26 серпня 2020 р.

Нагадаємо, лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, відпустили під цілодобовий домашній арешт 11 серпня. До цього вона 8 місяців провела у СІЗО.

18 серпня Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт.