09:51  27 серпня
В Україні антирекорд за кількістю померлих за добу від COVID-19
10:56  27 серпня
Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет
08:19  27 серпня
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксували одне порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2020, 10:56 4

Справа Шеремета: з Кузьменко зняли електронний браслет

27 серпня 2020, 10:56 4
Читайте также на русском языке
Таке рішення ухвалив суд
Таке рішення ухвалив суд
Читайте также
на русском языке

На виконання ухвали Шевченківського райсуду зняли електронний браслет з лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко, яка підозрюється у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий, повідомляє RegioNews.

"Друзі, зовсім забув сказати: представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли з Кузьменко електронний засіб контролю", - написав адвокат.

Друзі, зовсім забув сказати: сьогодні представники поліції виконали ухвалу Шевченківського райсуду й зняли Kiyan Kuzmenko Julia електронний засіб контролю.

Опубліковано Тарасом Безпалим Середа, 26 серпня 2020 р.

Нагадаємо, лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, відпустили під цілодобовий домашній арешт 11 серпня. До цього вона 8 місяців провела у СІЗО.

18 серпня Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт.

убивство журналісти адвокат волонтери Лікар
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Кампанія в Маріуполі: новий бренд на вітрині Ахметова
Вибори мера Житомира: всі свої
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »