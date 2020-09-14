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14 вересня 2020, 12:48 1

Резнікова кличуть у Раду для звіту щодо зустрічі "нормандських радників”

14 вересня 2020, 12:48 1
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Його планують заслухати 18 вересня
Його планують заслухати 18 вересня
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на русском языке

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков хоче запросити до парламенту віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, щоб він доповів стосовно подальшого руху України в рамках роботи "нормандського формату".

Таку пропозицію спікер озвучив на засіданні погоджувальної ради 14 вересня, передає RegioNews.

"Ми бачили і чули заяви, які лунали після зустрічі в рамках роботи радників "нормандського формату". Я думаю, що можливо (я потім хочу послухати пропозиції від депутатських фракцій та груп) запросити і представника формату нормандських перемовин, а саме віцепрем'єр-міністра Резнікова, щоб він доповів щодо того, як ми бачимо подальший рух у цьому напрямку", - сказав Разумков.

Голова ВР уточнив, що Резніков міг би виступити у рамках години запитань до уряду в п'ятницю, 18 вересня.

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" підтримує пропозицію голови Верховної Ради Дмитра Разумкова запросити до парламенту віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на годину запитань до уряду 18 вересня.

Нагадаємо, 11 вересня у Берліні відбулися переговори "нормандських радників".

війна ТКГ Верховна Рада Міністерство парламент
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