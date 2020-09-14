Резнікова кличуть у Раду для звіту щодо зустрічі "нормандських радників”

Таку пропозицію спікер озвучив на засіданні погоджувальної ради 14 вересня, передає RegioNews.

"Ми бачили і чули заяви, які лунали після зустрічі в рамках роботи радників "нормандського формату". Я думаю, що можливо (я потім хочу послухати пропозиції від депутатських фракцій та груп) запросити і представника формату нормандських перемовин, а саме віцепрем'єр-міністра Резнікова, щоб він доповів щодо того, як ми бачимо подальший рух у цьому напрямку", - сказав Разумков.