Резнікова кличуть у Раду для звіту щодо зустрічі "нормандських радників”
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков хоче запросити до парламенту віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, щоб він доповів стосовно подальшого руху України в рамках роботи "нормандського формату".
Таку пропозицію спікер озвучив на засіданні погоджувальної ради 14 вересня, передає RegioNews.
"Ми бачили і чули заяви, які лунали після зустрічі в рамках роботи радників "нормандського формату". Я думаю, що можливо (я потім хочу послухати пропозиції від депутатських фракцій та груп) запросити і представника формату нормандських перемовин, а саме віцепрем'єр-міністра Резнікова, щоб він доповів щодо того, як ми бачимо подальший рух у цьому напрямку", - сказав Разумков.
Голова ВР уточнив, що Резніков міг би виступити у рамках години запитань до уряду в п'ятницю, 18 вересня.
Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" підтримує пропозицію голови Верховної Ради Дмитра Разумкова запросити до парламенту віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова на годину запитань до уряду 18 вересня.
Нагадаємо, 11 вересня у Берліні відбулися переговори "нормандських радників".