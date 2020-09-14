Министр культуры Ткаченко получил яйцом в ухо перед пресс-конференцией

Инцидент случился перед отчетом министра о работе за 100 дней пребывания в должности

Инцидент случился перед отчетом министра о работе за 100 дней пребывания в должности

Фото: 24 канал

Неизвестный бросил яйцо в министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко перед его пресс-конференцией по случаю 100 дней в должности министра культуры.

Об этом сам Ткаченко сообщил в ходе пресс-конференции, информирует Regionews.

...Наши идеи примирения, пропагандирования разнообразия в украинской культуре, диалога вряд ли нравятся крайним сторонам политического процесса. Потому что мы о единстве, а наоборот много людей привыкли качелями, которые существуют в политике, пользоваться для расшатывания ситуации и набора веса для своих политических баллов... Так же, как и застройщики. Мы остановили массовую выдачу разрешений, и очевидно, что наши усилия вернут, например, государству "Укркинохронику", тоже вызывают своеобразные волны "любви" ко мне с разных сторон. Заходя сюда, мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране", - сказал он.

При этом Ткаченко считает работу в должности министра культуры интересной. Он отметил, что при поддержке депутатов и президента Владимира Зеленского, которая у него есть, можно многое сделать.

Прес-конференція з нагоди 100 днів Олександра Ткаченка на посаді міністра культури та інформаційної політики. Опубліковано Міністерство культури та інформаційної політики України Понеділок, 14 вересня 2020 р.

Напомним, в Киеве активисты провели митинг под домом министра культуры Ткаченко , требуя от него освободить Труханов остров, на котором расположен его дом.