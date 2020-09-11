Україна відмовилась добудовувати два блоки Хмельницької АЕС, - Буславець

Проєкт "Енергетичний міст" був започаткований кілька років тому

Проєкт "Енергетичний міст" був започаткований кілька років тому

Сенс проєкту "Енергетичний міст "Україна - Європейський Союз" на сьогодні втрачений. Україна взагалі не розглядає реалізацію проєкту, який включав добудову третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС.

Про це на брифінгу сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Як нагадала Буславець, проєкт "Енергетичний міст" був започаткований кілька років тому, але "час втрачений".

За її словами, проєкт можна було реалізувати ще три роки тому. "Але на сьогоднішній момент ми як країна вирішили, що ми будемо повністю синхронізуватись з європейськими енергосистемами і на сьогодні все робимо в плані, який було затверджено саме для цього", - сказала вона.

"Ми вже не розглядаємо реалізацію цього проєкту", - додала міністр.

Водночас вона не виключила інших можливостей фінансування добудови та третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС.

Нагадаємо, два енергоблоки Рівненської АЕС виведуть в резерв.