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03 вересня 2020, 11:51 8

Начальнику поліції Києва пропонували хабар за "кришування" автоугонів

03 вересня 2020, 11:51 8
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Зловмисників вже затримано
Зловмисників вже затримано
Фото: з відкритих джерел
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Начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко повідомив, що зусилля поліції в боротьбі з викрадачами автотранспорту призвели до критичної для злочинців ситуації - і вони безпосередньо запропонували йому хабар за "кришування" автоугонів.

Як передає RegioNews, про це розповів Крищенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з пропозицією хабара за початок роботи щодо "кришування" автоугонів на нього безпосередньо зловмисники вийшли ще навесні.

Я зрозумів, що мені пропонують "кришувати" автоугони. Мене це дуже здивувало. Ми вважали, що це банальна провокація... Я ще не чув, щоб до начальників поліції приходили з такими пропозиціями", - розповів він.

За його словами, було проведено декілька зустрічей, задокументовано низку пропозицій, як за рішенням конкретних кримінальних справ, так і в цілому "кришування" автоугонів.

Як зазначив Крищенко, йшла мова про зняття з розшуку одного з автовикрадачів: який затримувався багато разів та переховувався.

Цей чоловік і ще один були затримані за пропозицію хабара посадовій особі – начальника одного з райвідділів.

Відповідаючи на питання про те, яку суму за вирішення питань пропонували зловмисники, Крищенко сказав - $350 тисяч для початку.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань розсекретило матеріали справи про хабарі при закупівлі масок у Збройних силах.

хабар Київ поліція авто правоохоронці
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