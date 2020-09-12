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12 вересня 2020, 15:19 8

У Дніпрі посеред вулиці вибухнула граната, поранено пішохода

12 вересня 2020, 15:19 8
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Фото: Нацполіція
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У Дніпрі 11 вересня близько 21:00 стався вибух на одній із вулиць міста, внаслідок якого травмувався 37-річний чоловік.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, вибух стався, коли потерпілий йшов по вулиці в Індустріальному районі. В результаті він отримав травми рук та ніг і був госпіталізований до лікарні.

Попередньо, здетонував саморобний вибуховий пристрій на основі гранати "РГД-5”.

На місці події працюють поліцейські слідчо-оперативної групи та вибухотехінки. За даним фактом слідчими Індустріального відділення поліції Дніпровського ВП вирішується питання про відкриття кримінального провадження”, - йдеться в повідомленні.

Також поліція вживає заходи для встановлення особи зловмисника, який заклав гранату, та всіх обставин події.

Нагадаємо, в промзоні Києва вибухнула автоцистерна для перевезення газу: є жертви. Вибух газового балона стався через проведення зварювальних робіт.

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