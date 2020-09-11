Зеленський планує приїхати в Одесу
Мета візиту поки не уточнюється
Мета візиту поки не уточнюється
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 12 вересня, приїде в Одеську область з робочим візитом.
Про це анонсує пресслужба Одеської ОДА, передає RegioNews.
Програма заходів поки невідома. В облдержадміністрації відзначили, що маршрут президента стане відомий ближче до вечора.
Його чекали в Одесі ще 3 вересня, на підйом затонулого танкера Delfi, але візит так і не відбувся.
Передбачається, що основна мета приїзду – зустріч з прихильниками та подання кандидата в мери від "Слуги народу".
Раніше повідомлялося, що засідання фракції "Слуга народу" заплановано на понеділок, 14 вересня. Кадрові питання також планують винести на обговорення.
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