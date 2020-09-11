Зеленський планує приїхати в Одесу

Мета візиту поки не уточнюється

Мета візиту поки не уточнюється

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 12 вересня, приїде в Одеську область з робочим візитом.

Про це анонсує пресслужба Одеської ОДА, передає RegioNews.

Програма заходів поки невідома. В облдержадміністрації відзначили, що маршрут президента стане відомий ближче до вечора.

Його чекали в Одесі ще 3 вересня, на підйом затонулого танкера Delfi, але візит так і не відбувся.

Передбачається, що основна мета приїзду – зустріч з прихильниками та подання кандидата в мери від "Слуги народу".

Раніше повідомлялося, що засідання фракції "Слуга народу" заплановано на понеділок, 14 вересня. Кадрові питання також планують винести на обговорення.