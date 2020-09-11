Місцеві вибори: ЦВК затвердила розмір грошової застави для кандидатів

Вона залежить від кількості виборців станом на 5 вересня

Вона залежить від кількості виборців станом на 5 вересня

Фото: flickr

Центральна виборча комісія визначила розмір грошової застави під час місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.

Про це повідомляється на сайті ЦВК, передає RegioNews. Відомо, що розмір застави визначено на підставі відомостей Державного реєстру виборців залежно від кількості виборців. Зокрема, розмір застави було встановлено: для виборчого списку кандидатів у депутати обласної, районної, районної в місті ради;

для виборчого списку кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради;

для кандидата в депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради;

для кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Відповідну постанову в електронному вигляді буде надіслано органам ведення Держреєстру виборців для інформування територіальних виборчих комісій”, - йдеться в повідомленні. Із сумою застави в різні місцеві органи влади можна ознайомитися у спеціальному додатку Центрвиборчкому. Нагадаємо, в масках і зі своїми ручками: у ЦВК розповіли, як буде відбуватися голосування на виборах.

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