Местные выборы: ЦИК утвердила размер денежного залога для кандидатов

Он зависит от количества избирателей по состоянию на 5 сентября

Он зависит от количества избирателей по состоянию на 5 сентября

Фото: flickr

Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога во время местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Об этом сообщается на сайте ЦИК, передает RegioNews. Известно, что размер залога определен на основании сведений Государственного реестра избирателей в зависимости от количества избирателей. В частности, размер залога был установлен: для избирательного списка кандидатов в депутаты областного, районного, районного в городе совета;

для избирательного списка кандидатов в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей 10 тысяч и более) совета;

для кандидата в депутаты сельского, поселкового, городского (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч) совета;

для кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы. Соответствующее постановление в электронном виде будет отправлено органам ведения Госреестра избирателей для информирования территориальных избирательных комиссий", - говорится в сообщении. С суммой залога в различные местные органы власти можно ознакомиться в специальном приложении Центризбиркома. Напомним, в масках и со своими ручками: в ЦИК рассказали, как будет происходить голосование на выборах.

.