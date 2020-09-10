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10 вересня 2020, 21:20 2

"Євросолідарність" сформувала першу п’ятірку кандидатів на виборах до Київської міськради

10 вересня 2020, 21:20 2
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Імена кандидатів поки не називають
Імена кандидатів поки не називають
Фото: Facebook
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Партія «Європейська солідарність» визначилася із першою п`ятіркою кандидатів у депутати київської міської ради на виборах восени

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив лідер партійного осередку у столиці, секретар Київради Володимир Прокопів, пише RegioNews.

Політик заявив, що він впевнений у перемозі "Європейської Солідарності" на виборах до Київради, адже рейтинги партії тільки зростають. Крім того, за його словами, в команді "ЄС" справжні досвідчені професіонали.

Ми ведемо на вибори до Київради серйозну команду, яка складається не з невідомих нікому кандидатів, а з фахівців. Ви будете приємно здивовані п’ятіркою кандидатів, які представлятимуть "Європейську Солідарність". Всі вони – фахові люди, у кожного за плечима історія успіху, який ми будемо проектувати на столицю", – наголосив Володимир Прокопів.

Також лідер київської організації "ЄС" нагадав, що їхня партія звернулася до демократичних сил з ініціативою підписати угоду про співпрацю та координацію дій на виборах, щоб не допустити взаємопоборювання кандидатів.

Нагадаємо, Рейтинг "Слуги народу" в Києві впав до 10% - соцопитування.

Київ Європейська солідарність партія Кандидат вибори горсовет списки
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