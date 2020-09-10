МОН: директору школи загрожує позбавлення волі, якщо порушення карантину спричинило смерть дитини

Керівника закладу освіти очікує обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років

Керівника закладу освіти очікує обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років

Фото: з відкритих джерел

Міністерство освіти і науки України попередило керівників шкіл та керівників департаментів (управлінь) освіти і науки, що у випадку, якщо навчальний заклад продовжує працювати в регіоні, який потрапив в "червону зону" та не дотримується санітарно-гігієнічних правил, то керівника школи можуть оштрафувати або посадити за ґрати.

Про це йдеться на сайті міністерства, передає RegioNews.

У разі недотримання вимог законодавства України про охорону здоров’я керівники закладів освіти несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством (ст. 80 ЗУ від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров’я")", - йдеться у повідомленні.

У випадку порушення санітарно-протиепідемічних правил і норм карантину можуть оштрафувати:

громадянина – від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

посадову осібу – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо недотримання карантину призвело до смерті неповнолітньої людини або завдало їй інших тяжких наслідків, тоді директора освітнього закладу очікує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, за весь час пандемії в країні захворіло 145 612 осіб, з них 65 877 одужали, летальних випадків - 3023.