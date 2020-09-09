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09 вересня 2020, 14:56 13

"Червоний" рівень загрози: у Маріуполі пройдуть антитерористичні навчання

09 вересня 2020, 14:56 13
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Городян просять не залишати будинки без особливої необхідності
Городян просять не залишати будинки без особливої необхідності
Фото: з відкритих джерел
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У Маріуполі Донецької області 10-11 вересня відбудуться антитерористичні навчання з протидії терористичним і диверсійним загрозам в умовах максимально наближених до реальних, жителів міста просять не виходити з дому без особливої необхідності.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом відбудуться 10-11 вересня у Маріуполі, у рамках операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Громадян просять при необхідності пересування містом мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

Наголошується, що всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства України і санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком.

Нагадаємо, 6 вересня в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий, а ще один отримав поранення.

ООС штаб навчання Донецьк область
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