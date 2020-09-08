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08 вересня 2020, 12:55 7

Лерос заявив, що не подаватиме на Зеленського до суду

08 вересня 2020, 12:55 7
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Він сказав, що має повагу до інституції президента
Він сказав, що має повагу до інституції президента
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Нардеп Гео Лерос, якого виключили з фракції "Слуга народу", не збирається подавати позов про захист честі і гідності проти президента Володимира Зеленського через заяви глави держави щодо нього.

Про це він сказав журналістам біля будівлі Держбюро розслідувань, куди його викликали як свідка у справі щодо умисного ухилення від сплати податків, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Я хочу для всіх заявити: у мене є велика повага до президента України, саме до інституції президента України, не персонально до Зеленського. Я прошу не плутати ці дві абсолютно різні суті. Тому стосовно подачі (заяви щодо захисту честі і гідності, — ред.) — я не бачу в цьому ніякого сенсу. Весь народ України вже бачить, що коїться в Україні. Тому оцінку його висловлюванням, тому, що він каже, вже дадуть громадяни України на цих місцевих виборах. Я думаю, що це буде гідна відповідь пану Зеленському", — сказав Лерос.

Народний депутат зазначив, що не користується жодною охороною і не боїться "ні президента, ні Єрмака (голова Офісу президента, — ред.), ні їхнього репресивного станка, який вони включили за допомогою Татарова (заступник керівника ОП, який відповідає за правоохоронний напрям, — ред.)".

"Тому якщо зі мною чи з моєю родиною щось станеться, за це буде нести відповідальність персонально Володимир Зеленський", — додав Лерос.

Нагадаємо, вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.

1 вересня Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу". Перед тим він у парламенті звинуватив президента у зловживанні владою.

Того ж дня стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу.

Також повідомлялося, що Державне бюро розслідувань викликає на допит нардепа Гео Лероса.

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