Лерос заявил, что не будет судиться с Зеленским

Он сказал, что имеет уважение к институту президента

Он сказал, что имеет уважение к институту президента

Нардеп Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуга народа", не собирается подавать иск о защите чести и достоинства против президента Владимира Зеленского-за заявления главы государства относительно него.

Об этом он сказал журналистам возле здания Госбюро расследований, куда его вызвали как свидетеля по делу относительно умышленного уклонения от уплаты налогов, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Я хочу для всех заявить: у меня есть большое уважение к президенту Украины, именно к институту президента Украины, не персонально к Зеленскому. Я прошу не путать эти две совершенно разные сущности. Поэтому относительно подачи (заявления о защите чести и достоинства, — ред) — я не вижу в этом никакого смысла. Весь народ Украины уже видит, что происходит в Украине. Поэтому оценку его высказываниям, по тому, что он говорит, уже дадут граждане Украины на этих местных выборах. я думаю, что это будет достойный ответ Зеленскому ", — сказал Лерос.

Народный депутат отметил, что не пользуется никакой охраной и не боится "ни Президента, ни Ермака (председателя Офиса президента, — ред.), ни их репрессивного станка, который они включили с помощью Татарова (заместитель руководителя ОП, отвечающий за правоохранительное направление, — ред.)".

"Поэтому если со мной или с моей семьей что-то случится, за это будет нести ответственность персонально Владимир Зеленский", — добавил Лерос.

Напомним, ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.

1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.

В тот же день стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело.

Также сообщалось, что Государственное бюро расследований вызывает на допрос нардепа Гео Лероса.