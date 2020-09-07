Понад 73% українців не довіряють Раді, а 47% - Зеленському: з'явилися результати нового опитування

Роботу прем'єра вважають незадовільною 59% українців

Роботу прем'єра вважають незадовільною 59% українців

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У липні поточного року схвалювали роботу Верховної Ради 16% українців, тоді як три чверті (73%) респондентів діяльністю народних депутатів були незадоволені.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, схвалювали роботу Кабінету міністрів під керівництвом Дениса Шмигаля 17% респондентів, а 59% вважали її незадовільною.

Водночас діяльність президента України Володимира Зеленського схвалювали 42% опитаних, а 47% були незадоволені.

Опитування було проведене Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень МРІ з 30 по 31 липня 2020 року. Дані були зібрані за допомогою комп’ютерного методу телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Опитування проводилося за випадковою вибіркою, яка включала 2472 громадян України віком від 16 років і старше. Вибірка репрезентативна за регіоном, віком та статтю. Статистична похибка не перевищує 2% при 95-відсотковому рівні довіри, а коефіцієнт досяжності становив 12%.

Нагадаємо, у "Слузі народу” планують дозволити ЦВК проводити соціологічні опитування.