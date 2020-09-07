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07 сентября 2020, 20:29 2

Закон о запрете взыскания средств с "Приватбанка" зарегистрировали в Раде

07 сентября 2020, 20:29 2
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Его разработало Министерство юстиции
Его разработало Министерство юстиции
Фото: flickr
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українською мовою

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который призван сделать невозможным взыскание 10 млрд грн с Приватбанка в пользу компаний братьев Суркисов.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает RegioNews.

Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект №4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 миллиардов государственных средств", - написал министр.

Он также призвал народных депутатов проголосовать за проект закона Минюста.

Просьба поддержать и распространить. Время играет против нас", - добавил министр юстиции.

Напомним, Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному "ПриватБанку" о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Денис Шмыгаль заявил, что решение о взыскании с "ПриватБанка" 9 млрд грн в пользу "офшорок" Суркисов принято с нарушением норм.

Также сообщалось, что Минюст подаст жалобу на судью Вовка. Позже стало известно, что министерство юстиции просит Раду запретить взыскание денег по делу Приватбанка.

деньги Верховная Рада Приватбанк Денис Малюська законопроект Печерский суд
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