Закон о запрете взыскания средств с "Приватбанка" зарегистрировали в Раде

Его разработало Министерство юстиции

Его разработало Министерство юстиции

Фото: flickr

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который призван сделать невозможным взыскание 10 млрд грн с Приватбанка в пользу компаний братьев Суркисов.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает RegioNews.

Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект №4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 миллиардов государственных средств", - написал министр.

Он также призвал народных депутатов проголосовать за проект закона Минюста.

Просьба поддержать и распространить. Время играет против нас", - добавил министр юстиции.

Напомним, Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному "ПриватБанку" о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Также сообщалось, что Минюст подаст жалобу на судью Вовка. Позже стало известно, что министерство юстиции просит Раду запретить взыскание денег по делу Приватбанка.