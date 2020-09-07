НАБУ повідомило про підозру екскерівнику аеропорту "Бориспіль”

Збитки підприємства оцінюють в 16,5 млн грн

Збитки підприємства оцінюють в 16,5 млн грн

Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому керівнику аеропорту “Бориспіль”.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews.

Прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому керівнику ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та начальнику служби орендних відносин у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 16,5 млн грн збитків підприємству”, - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, схема із незаконного розпорядження майном міжнародного аеропорту "Бориспіль" діяла упродовж п’яти років

Зокрема, чиновники аеропорту з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення фірмам за заниженою вартістю.

Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою”, - повідомили в НАБУ.

Розслідування справи здійснюється із червня 2019 року. НАБУ і САП продовжують розслідування інших епізодів.

Нагадаємо, НАБУ опублікувало нові докази впливу голови ОАСК Вовка на Вищу раду правосуддя.