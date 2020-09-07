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07 сентября 2020, 15:43 10

НАБУ сообщило о подозрении экс-руководителю аэропорта "Борисполь"

07 сентября 2020, 15:43 10
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Убытки предприятия оценивают в 16,5 млн грн
Убытки предприятия оценивают в 16,5 млн грн
Фото: НАБУ
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему руководителю аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews.

Прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему руководителю ГП "Международный аэропорт "Борисполь" и начальнику службы арендных отношений в злоупотреблении служебным положением, что причинило более 16,5 млн грн убытков предприятию", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, схема из незаконного распоряжения имуществом международного аэропорта "Борисполь" действовала на протяжении пяти лет

В частности, чиновники аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения фирмам по заниженной стоимости.

Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре", - сообщили в НАБУ.

Расследование дела осуществляется с июня 2019 года. НАБУ и САП продолжают расследование других эпизодов.

Напомним, НАБУ опубликовало новые доказательства влияния главы ОАСК Вовка на Высший совет правосудия.

НАБУ подозрение САП коррупция Борисполь
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