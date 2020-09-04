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04 вересня 2020, 17:25 4

Відсторонений мер Чернівців Каспрук буде балотуватись від партії "Пропозиція"

04 вересня 2020, 17:25 4
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Він втретє хоче стати мером міста
Він втретє хоче стати мером міста
Фото: Facebook
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Мер Чернівців Олексій Каспрук, якого суд відсторонив від займаної посади, буде балотуватися від партії “Пропозиція”.

Про це 4 вересня оголосили на з'їзді партії, передає RegioNews.

Під час з’їзду його представили як кандидата в мери разом із претендантами на крісла міських голів у інших областях.

Каспрук вже втретє буде балотуватися на мера Чернівців. Вперше він був обраний міським головою у 2014 році та переобраний на місцевих виборах у 2015 році.

Нагадаємо, 17 липня Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців.

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Чернівці Місцеві вибори Олексій Каспрук партія мерів Пропозиція
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