Відсторонений мер Чернівців Каспрук буде балотуватись від партії "Пропозиція"

Він втретє хоче стати мером міста

Він втретє хоче стати мером міста

Фото: Facebook

Мер Чернівців Олексій Каспрук, якого суд відсторонив від займаної посади, буде балотуватися від партії “Пропозиція”.

Про це 4 вересня оголосили на з'їзді партії, передає RegioNews.

Під час з’їзду його представили як кандидата в мери разом із претендантами на крісла міських голів у інших областях.

Каспрук вже втретє буде балотуватися на мера Чернівців. Вперше він був обраний міським головою у 2014 році та переобраний на місцевих виборах у 2015 році.

Нагадаємо, 17 липня Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців.

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