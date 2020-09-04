Відсторонений мер Чернівців Каспрук буде балотуватись від партії "Пропозиція"
Він втретє хоче стати мером міста
Він втретє хоче стати мером міста
Мер Чернівців Олексій Каспрук, якого суд відсторонив від займаної посади, буде балотуватися від партії “Пропозиція”.
Про це 4 вересня оголосили на з'їзді партії, передає RegioNews.
Під час з’їзду його представили як кандидата в мери разом із претендантами на крісла міських голів у інших областях.
Каспрук вже втретє буде балотуватися на мера Чернівців. Вперше він був обраний міським головою у 2014 році та переобраний на місцевих виборах у 2015 році.
Нагадаємо, 17 липня Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців.
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