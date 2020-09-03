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03 вересня 2020, 21:33 4

Шмигаль обговорив з послами G7 місцеві вибори в Україні

03 вересня 2020, 21:33 4
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Сторони обговорили також питання співпраці України з МФВ
Сторони обговорили також питання співпраці України з МФВ
Фото: AmbReformUA
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послами країн "Великої сімки" (G7).

Про це йдеться у спільній заяві дипломатів у Twitter, передає RegioNews.

Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили питання проведення місцевих виборів в Україні у жовтні цього року.

Підкреслили важливу роль оборонної промисловості, корпоративного управління, реформи судової системи, незалежних антикорупційних установ”, - йдеться в повідомленні.

Також прем'єр-міністр та посли G7 обговорювали пріоритети державної політики Укрїни.

Зустрічі з послами країн G7 для мене особливо важливі, адже підтримка від надійних друзів України заряджає на плідну роботу. Вдячний нашим партнерам за конструктивний діалог та обмін думками щодо актуальних питань", - написав Шмигаль за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, Шмигаль розпорядився оцінити збитки від пожеж на Харківщині та Луганщині. Голови ОДА мають провести відповідні розрахунки.

Кабмін Деніс Шмигаль Місцеві вибори
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