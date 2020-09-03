Шмигаль обговорив з послами G7 місцеві вибори в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з послами країн "Великої сімки" (G7).
Про це йдеться у спільній заяві дипломатів у Twitter, передає RegioNews.
Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили питання проведення місцевих виборів в Україні у жовтні цього року.
Підкреслили важливу роль оборонної промисловості, корпоративного управління, реформи судової системи, незалежних антикорупційних установ”, - йдеться в повідомленні.
Також прем'єр-міністр та посли G7 обговорювали пріоритети державної політики Укрїни.
Зустрічі з послами країн G7 для мене особливо важливі, адже підтримка від надійних друзів України заряджає на плідну роботу. Вдячний нашим партнерам за конструктивний діалог та обмін думками щодо актуальних питань", - написав Шмигаль за підсумками зустрічі.
Нагадаємо, Шмигаль розпорядився оцінити збитки від пожеж на Харківщині та Луганщині. Голови ОДА мають провести відповідні розрахунки.