Шмигаль обговорив з послами G7 місцеві вибори в Україні

Сторони обговорили також питання співпраці України з МФВ

Сторони обговорили також питання співпраці України з МФВ

Фото: AmbReformUA

Про це йдеться у спільній заяві дипломатів у Twitter, передає RegioNews.

Повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили питання проведення місцевих виборів в Україні у жовтні цього року.

Підкреслили важливу роль оборонної промисловості, корпоративного управління, реформи судової системи, незалежних антикорупційних установ”, - йдеться в повідомленні.

Також прем'єр-міністр та посли G7 обговорювали пріоритети державної політики Укрїни.

Зустрічі з послами країн G7 для мене особливо важливі, адже підтримка від надійних друзів України заряджає на плідну роботу. Вдячний нашим партнерам за конструктивний діалог та обмін думками щодо актуальних питань", - написав Шмигаль за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, Шмигаль розпорядився оцінити збитки від пожеж на Харківщині та Луганщині. Голови ОДА мають провести відповідні розрахунки.