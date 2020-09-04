Отстраненный мэр Черновцов Каспрук будет баллотироваться от партии "Пропозиція"

Он в третий раз хочет стать мэром города

Он в третий раз хочет стать мэром города

Фото: Facebook

Мэр Черновцов Алексей Каспрук, которого суд отстранил от занимаемой должности, будет баллотироваться от партии "Пропозиція".

Об этом 4 сентября объявили на съезде партии, передает RegioNews.

Во время съезда его представили как кандидата в мэры вместе с претендантамы на кресла мэров в других областях.

Каспрук уже в третий раз будет баллотироваться в мэры Черновцов. Впервые он был избран городским головой в 2014 году и переизбран на местных выборах в 2015 году.

Напомним, 17 июля Верховный суд отстранил Алексея Каспрука с должности мэра Черновцов.

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