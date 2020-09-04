Екснардеп Катеринчук хоче поборотися за крісло мера Києва

Його висунула Київська міська організація Європейської партії

Його висунула Київська міська організація Європейської партії

Фото: Facebook

Лідер Європейської партії України та колишній народний депутат Микола Катеринчук буде балотуватися в мери Києва.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на пресслужбу партії, передає RegioNews.

Відомо, що 3 вересня відбувся позачерговий з'їзд Європейської партії України, під час якого було ухвалене рішення про участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Також Київська міська організація партії висунула кандидатуру Катеринчука на посаду мера Києва.

На місцевих виборах наше завдання - усунути мерів-бариг та їхні команди від місцевих бюджетів. Дискусія навколо мера Києва або мера будь-якого іншого міста - або це має бути господарник, або спортсмен, або політик - беззмістовна. Громадам потрібен мер, який займатиметься не власним збагаченням, а поліпшенням рівня життя своїх городян", - заявив Катеринчук.

Також в партії заявили, що після перемоги на місцевих виборах першим завданням мерів і голів ОТГ від партії буде аудит видатків місцевих бюджетів.

Нагадаємо, Микола Катеринчук - юрист, адвокат і доктор юридичних наук. Він був народним депутатом IV-VII скликань у складі фракцій "Наша Україна", "Наша Україна - Народна самооборона", "Батьківщина". У 2006 році створив та очолив Європейську партію України.

Член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов заявив, що балотуватиметься на посаду міського голови Києва.