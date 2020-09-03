Ще один нардеп йде у мери Києва

Він також назвав партію, від якої балотуватиметься

Він також назвав партію, від якої балотуватиметься

Член депутатської групи "Довіра" у Верховній Раді Сергій Шахов заявив, що балотуватиметься на посаду міського голови Києва.

Про це Шахов повідомив у Facebook, передає RegioNews.

"Я йду на вибори міського голови Києва. Прийшов час нагадати нинішній київській владі, що Київ – це не лише новобудови-мурашники та корупційні схеми", - написав Сергій Шахов.

Він також уточнив, що балотуватиметься в мери від очолюваної ним партії "Наш край".

Як відомо, раніше було названо кандидата у мери Києва від партії "За майбутнє".

Також стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу".