Ще один нардеп йде у мери Києва
Він також назвав партію, від якої балотуватиметься
Він також назвав партію, від якої балотуватиметься
Член депутатської групи "Довіра" у Верховній Раді Сергій Шахов заявив, що балотуватиметься на посаду міського голови Києва.
Про це Шахов повідомив у Facebook, передає RegioNews.
"Я йду на вибори міського голови Києва. Прийшов час нагадати нинішній київській владі, що Київ – це не лише новобудови-мурашники та корупційні схеми", - написав Сергій Шахов.
Він також уточнив, що балотуватиметься в мери від очолюваної ним партії "Наш край".
Як відомо, раніше було названо кандидата у мери Києва від партії "За майбутнє".
Також стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу".
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