09:44  03 вересня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 2430 нових випадків
13:14  03 вересня
Протести в Івано-Франківську: мер міста підтримав вимоги підприємців
15:16  03 вересня
До гасіння пожеж на Харківщині та Луганщині залучена авіація — Аваков
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2020, 16:50 4

Ще один нардеп йде у мери Києва

03 вересня 2020, 16:50 4
Читайте также на русском языке
Він також назвав партію, від якої балотуватиметься
Він також назвав партію, від якої балотуватиметься
Читайте также
на русском языке

Член депутатської групи "Довіра" у Верховній Раді Сергій Шахов заявив, що балотуватиметься на посаду міського голови Києва.

Про це Шахов повідомив у Facebook, передає RegioNews.

"Я йду на вибори міського голови Києва. Прийшов час нагадати нинішній київській владі, що Київ – це не лише новобудови-мурашники та корупційні схеми", - написав Сергій Шахов.

Він також уточнив, що балотуватиметься в мери від очолюваної ним партії "Наш край".

Як відомо, раніше було названо кандидата у мери Києва від партії "За майбутнє".

Також стали відомі всі кандидати в мери обласних центрів від "Слуги народу".

Київ мер Верховна Рада депутат Кандидат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Херсонщина: хто контролює автовокзали регіону
Краматорськ передвиборчий: старі клани в новій столиці Донбасу
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »