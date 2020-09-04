09:42  04 сентября
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки выявили 2723 новых случаев
19:21  04 сентября
Пожар на свалке под Полтавой: власти подозревают поджог
17:59  04 сентября
"Укрзализныця" отменяет остановку поездов в Тернополе
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2020, 16:32 8

Экс-нардеп Катеринчук хочет побороться за кресло мэра Киева

04 сентября 2020, 16:32 8
Читайте також українською мовою
Его выдвинула Киевская городская организация Европейской партии
Его выдвинула Киевская городская организация Европейской партии
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Лидер Европейской партии Украины и бывший народный депутат Николай Катеринчук будет баллотироваться в мэры Киева.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу партии, передает RegioNews.

Известно, что 3 сентября состоялся внеочередной съезд Европейской партии Украины, во время которого было принято решение об участии в местных выборах 25 октября.

Также Киевская городская организация партии выдвинула кандидатуру Катеринчука на пост мэра Киева.

На местных выборах наша задача - устранить мэров-барыг и их команды от местных бюджетов. Дискуссия вокруг мэра Киева или мэра любого другого города - или это должен быть хозяйственник, или спортсмен, или политик - бессодержательная. Общинам нужен мэр, который будет заниматься не собственным обогащением, а улучшением уровня жизни своих горожан", - заявил Катеринчук.

Также в партии заявили, что после победы на местных выборах первой задачей мэров и глав ОТГ от партии будет аудит расходов местных бюджетов.

Напомним, Николай Катеринчук - юрист, адвокат и доктор юридических наук. Он был народным депутатом IV-VII созывов в составе фракций "Наша Украина", "Наша Украина - Народная самооборона", "Батькивщина". В 2006 году создал и возглавил Европейскую партию Украины.

Член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что будет баллотироваться на должность городского главы Киева.

Киев мэр депутат Местные выборы Николай Катеринчук
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Стало известно, когда Рада заслушает Фокина по Донбассу
04 сентября 2020, 14:19
В Киеве полицейского с "пистолетом Януковича" задержали на сбыте наркотиков
04 сентября 2020, 12:39
Верещук прокомментировала свой полет с зонтиком над Киевом
04 сентября 2020, 11:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Буряк и другие: кто будет бороться в Запорожье за мэрское кресло
Неопределенный формат. О чем не могут договориться закарпатские "венгерские" партии
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »