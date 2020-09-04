Экс-нардеп Катеринчук хочет побороться за кресло мэра Киева

Его выдвинула Киевская городская организация Европейской партии

Его выдвинула Киевская городская организация Европейской партии

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Лидер Европейской партии Украины и бывший народный депутат Николай Катеринчук будет баллотироваться в мэры Киева.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу партии, передает RegioNews.

Известно, что 3 сентября состоялся внеочередной съезд Европейской партии Украины, во время которого было принято решение об участии в местных выборах 25 октября.

Также Киевская городская организация партии выдвинула кандидатуру Катеринчука на пост мэра Киева.

На местных выборах наша задача - устранить мэров-барыг и их команды от местных бюджетов. Дискуссия вокруг мэра Киева или мэра любого другого города - или это должен быть хозяйственник, или спортсмен, или политик - бессодержательная. Общинам нужен мэр, который будет заниматься не собственным обогащением, а улучшением уровня жизни своих горожан", - заявил Катеринчук.

Также в партии заявили, что после победы на местных выборах первой задачей мэров и глав ОТГ от партии будет аудит расходов местных бюджетов.

Напомним, Николай Катеринчук - юрист, адвокат и доктор юридических наук. Он был народным депутатом IV-VII созывов в составе фракций "Наша Украина", "Наша Украина - Народная самооборона", "Батькивщина". В 2006 году создал и возглавил Европейскую партию Украины.

Член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что будет баллотироваться на должность городского главы Киева.