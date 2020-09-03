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03 вересня 2020, 17:44 4

У МОЗ розповіли про ситуацію з хасидами в Умані

03 вересня 2020, 17:44 4
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У відомстві прописали норми поводження для хасидів
У відомстві прописали норми поводження для хасидів
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Заступник міністра МОЗ - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко з'їздив з перевіркою до хасидів, які святкують в Умані єврейський Новий рік.

Про це Ляшко розповів Telegram-каналу PavlovskyNEWS, пише RegioNews.

"Зараз ситуація контрольована", — сказав головний санітарний лікар України.

На питання, з якою перевіркою його команда їздила в Умань, Ляшко відповів: "Ми оцінили ситуацію на місці, щоб прописати правильні норми, яких необхідно дотримуватися".

Нагадаємо, в Умані поліція перейшла на посилений режим роботи, правоохоронці закликали хасидів та мешканців міста дотримуватися правил карантину.

Україна МОЗ Умань санітарні норми хасиди
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