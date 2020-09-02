В Умані поліція перейшла на посилений режим роботи

Правоохоронці закликали хасидів та мешканців міста дотримуватися правил карантину

Правоохоронці закликали хасидів та мешканців міста дотримуватися правил карантину

Фото: flickr

В місті Умань Черкаської області працівники правоохоронних органів перейшли до посиленого режим роботи через паломництво хасидів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, зараз в місті перебуває близько півсотні паломників.

Як повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, порядок в місті буде забезпечувати понад 500 поліцейських.

Черкаська поліція готова до забезпечення громадського порядку та безпеки громадян в Умані. Зараз правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Вони забезпечені всіма технічними можливостями для контролю і забезпечення безпеки під час заходів", - повідомив Фацевич.

Він додав, що необхідно, щоб жителі міста і паломники неухильно дотримувалися протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, відомий волонтер відмовився йти на вибори із мером Черкас Бондаренком, він заявив, що буде займатися своїм підприємством, а не виборами.