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02 вересня 2020, 15:09 7

В Умані поліція перейшла на посилений режим роботи

02 вересня 2020, 15:09 7
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Правоохоронці закликали хасидів та мешканців міста дотримуватися правил карантину
Правоохоронці закликали хасидів та мешканців міста дотримуватися правил карантину
Фото: flickr
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В місті Умань Черкаської області працівники правоохоронних органів перейшли до посиленого режим роботи через паломництво хасидів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, зараз в місті перебуває близько півсотні паломників.

Як повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, порядок в місті буде забезпечувати понад 500 поліцейських.

Черкаська поліція готова до забезпечення громадського порядку та безпеки громадян в Умані. Зараз правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Вони забезпечені всіма технічними можливостями для контролю і забезпечення безпеки під час заходів", - повідомив Фацевич.

Він додав, що необхідно, щоб жителі міста і паломники неухильно дотримувалися протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, відомий волонтер відмовився йти на вибори із мером Черкас Бондаренком, він заявив, що буде займатися своїм підприємством, а не виборами.

свято поліція Черкаська область правоохоронці Умань хасиди
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