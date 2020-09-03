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03 вересня 2020, 14:59 8

Полякова і Alyona Alyona приїхали під Кабмін протестувати через заборону концертів

03 вересня 2020, 14:59 8
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Представники шоу-бізнесу вимагають розробити план, який врятує музіндустрію під час карантинних обмежень
Фото: прес-служба
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Всеукраїнська профспілка працівників музичної індустрії проводить мирну акцію протесту під Кабінетом Міністрів України, вони виступили проти рішень уряду про часткову заборону на проведення концертів. До протестуючих приєдналися українська співачка Оля Полякова, реп-виконавиця Alyona Alyona, співачка Аліна Паш, шоумен Андрій Джеджула.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Сьогодні.

Мітинг був організований Всеукраїнською профспілкою працівників музичної індустрії, які вимагають від влади не допустити повного занепаду індустрії, долучитися до діалогу з представниками сфери та спільними зусиллями створити план виходу з кризи.

3.9.2020

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Так, Оля Полякова обурена через вибірковий дозвіл на проведення шоу. За її словами, нещодавно в Києві відбувся концерт виконавця із РФ JONY. В той час як її виступ у Білій Церкві на свіжому повітрі і з дотриманням соціальної дистанції – під великим питанням.

Якщо ви комусь дозволяєте, то ви повинні дозволити всім", - заявила співачка.

Учасники акції закликають владу надати всім представникам музичної індустрії рівні права і можливості.

Нагадаємо, що 26 серпня в Україні до 31 жовтня продовжили карантин.

Кабмін карантин протест митинг акція
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