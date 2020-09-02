Зеленський заявив, що вирубки лісу на Харківщині припинено

Про них він заявив під час візиту в Харківську область рік тому

Про них він заявив під час візиту в Харківську область рік тому

Фото: Офіс президента

Президент Зеленський розповів, що не побачив тих масштабів незаконної вирубки лісу у Харківській області, як це було рік тому.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ, передає RegioNews. Коли я прилетів рік тому з приводу вирубки лісу, що я побачив?! Я побачив вирубку, діючу вирубку, ми відправили правоохоронців, як тільки вони не допускали різні бандитські угруповання туди, ми зупинили ці процеси. Мало того, ми бачили, як по області їхали машини, які вивозили ліс”, - сказав президент. Він додав, що зараз це вже не відбувається. і від правоохоронців він отримує інформацію, що масштабні вирубки лісу в Харківській області припинено. Нагадаємо, під Харковом до приїзду Зеленського мили дороги і укладали асфальт вночі, у населеному пункті навіть встигли пофарбувати пеньки.

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