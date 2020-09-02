Зеленский заявил, что вырубки леса в Харьковской области прекращены

О них он заявил во время визита в Харьковскую область год назад

О них он заявил во время визита в Харьковскую область год назад

Фото: Офис президента

Президент Зеленский рассказал, что не увидел тех масштабов незаконной вырубки леса в Харьковской области, как это было год назад.

Об этом он заявил во время общения со СМИ, передает RegioNews. Когда я прилетел год назад по поводу вырубки леса, что я увидел?! Я увидел вырубку, действующую вырубку, мы отправили правоохранителей, как только они не допускали различные бандитские группировки туда, мы остановили эти процессы. Мало того, мы видели, как по области ехали машины, вывозили лес", - сказал президент. Он добавил, что сейчас это уже не происходит, и от правоохранителей он получает информацию, что масштабные вырубки леса в Харьковской области прекращены. Напомним, под Харьковом к приезду Зеленского мыли дороги и укладывали асфальт ночью, в населенном пункте даже успели покрасить пеньки.

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