15:05  02 вересня
НБУ виведе з обігу монети номіналом 25 копійок та банкноти, випущені до 2003 року
10:30  02 вересня
Власники "євроблях" вийшли на протест під Радою
08:19  02 вересня
Ситуація на Донбасі: в ООС зафіксували 3 порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
02 вересня 2020, 15:23 4

Кравчук заговорив про вигнання Фокіна з ТКГ

02 вересня 2020, 15:23 4
Читайте также на русском языке
Це питання планують обговорити усім складом ТКГ
Це питання планують обговорити усім складом ТКГ
Читайте также
на русском языке

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що не має жодного відношення до призначення в ТКГ Вітольда Фокіна, і що його все ж можуть вигнати звідти за скандальні висловлювання.

Про це він сказав в ефірі "Еспресо", передає RegioNews з посиланням на "ДС".

Він заявив, що Фокіна було призначено указом президента Зеленського, сам він ніякого відношення до призначення не має. Їх обох покликали в ОПУ, щоби запропонувати посади.

При цьому нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, який був у студії з Кравчуком, написав у своєму Telegram: "За словами Кравчука, зараз вони планують обговорити цю ситуацію всім складом і вирішити, чи виключати Фокіна".

Нагадаємо, в Офісі президента України відреагували на заяви заступника голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.

Раніше в інтерв'ю виданню "Страна" заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.

Донбас Україна війна ТКГ президент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені кандидати": кого "Слуга народу" відправляє в бій із старими мерами
"Коронавірусний" Надал і порожнеча. Яка головна інтрига виборів у Тернополі
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »