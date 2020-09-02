Кравчук заговорив про вигнання Фокіна з ТКГ

Це питання планують обговорити усім складом ТКГ

Це питання планують обговорити усім складом ТКГ

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що не має жодного відношення до призначення в ТКГ Вітольда Фокіна, і що його все ж можуть вигнати звідти за скандальні висловлювання.

Про це він сказав в ефірі "Еспресо", передає RegioNews з посиланням на "ДС".

Він заявив, що Фокіна було призначено указом президента Зеленського, сам він ніякого відношення до призначення не має. Їх обох покликали в ОПУ, щоби запропонувати посади.

При цьому нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, який був у студії з Кравчуком, написав у своєму Telegram: "За словами Кравчука, зараз вони планують обговорити цю ситуацію всім складом і вирішити, чи виключати Фокіна".

Нагадаємо, в Офісі президента України відреагували на заяви заступника голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.

Раніше в інтерв'ю виданню "Страна" заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.