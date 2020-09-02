На Харківщині рятувальники гасять масштабну лісову пожежу

Повідомлення про займання надійшло близько 12 години дня

Повідомлення про займання надійшло близько 12 години дня

Фото: ДСНС

Про це повідомив заступник голови ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін, передає RegioNews.

Відомо, що на ліквідацію загоряння направлені 4 екіпажі ДСНС. Також на місці працює техніка лісового господарства.

Ліс загорівся між селами Башкирівка та Кочеток, повідомлення про займання надійшло до рятувальників близько 12 години дня.

Поки що про верхову пожежу не говоримо. Там, де працюють наші, наші гасять низову пожежу", – сказав Лупандін.

Він зазначив, що горить суха трава та хвойна підстилка, рятувальники займаються ліквідацією пожежі.

Нагадаємо, у Миколаївській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі 23 га.