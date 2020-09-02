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02 вересня 2020, 14:51 7

На Харківщині рятувальники гасять масштабну лісову пожежу

02 вересня 2020, 14:51 7
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Повідомлення про займання надійшло близько 12 години дня
Повідомлення про займання надійшло близько 12 години дня
Фото: ДСНС
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Біля міста Чугуїв Харківської області спалахнула лісова пожежа на площі понад 10 гектарів.

Про це повідомив заступник голови ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін, передає RegioNews.

Відомо, що на ліквідацію загоряння направлені 4 екіпажі ДСНС. Також на місці працює техніка лісового господарства.

Ліс загорівся між селами Башкирівка та Кочеток, повідомлення про займання надійшло до рятувальників близько 12 години дня.

Поки що про верхову пожежу не говоримо. Там, де працюють наші, наші гасять низову пожежу", – сказав Лупандін.

Він зазначив, що горить суха трава та хвойна підстилка, рятувальники займаються ліквідацією пожежі.

Нагадаємо, у Миколаївській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі 23 га.

пожежа рятувальники ДСНС Харківська область
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