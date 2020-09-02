Разумков оголосив про виключення Гео Лероса зі "Слуги народу"

Раніше партія заявила про виключення парламентарія.

Раніше партія заявила про виключення парламентарія.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про виключення народного депутата Гео Лероса з фракції "Слуга народу"

Відповідна заява була зроблена на сьогоднішньому засіданні, передає RegioNews.

"Відповідно до статті 60 закону про регламент Верховної ради України, повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді народного депутата України Лероса Гео Багратовича", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 1 вересня Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу". Перед тим він у парламенті звинуватив президента у зловживанні владою.

Того ж дня стало відомо, що проти нардепа Гео Лероса відкрили кримінальну справу. "Шукають будь-які точки тиску": Гео Лерос прокоментував відкриття кримінальної справи.

Також у "Слузі народу" назвали причину виключення Лероса з фракції за критику президента Зеленського.

Президент Володимир Зеленський прокоментував виключення народного депутата Гео Лероса з фракції "Слуга народу". Глава держави заявив, що у нього немає ніякої реакції на хабарників.