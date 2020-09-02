Разумков объявил об исключении Гео Лероса со "Слуги народа"

Ранее партия заявила об исключении парламентария

Ранее партия заявила об исключении парламентария

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа".

Соответствующее заявление было сделано на сегодняшнем заседании, передает RegioNews.

"Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной рады Украины, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде народного депутата Украины Гео Лероса Багратовича", - отметил Разумков.

Напомним, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.

В тот же день стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело. "Ищут любые точки давления": Гео Лерос прокомментировал открытие уголовного дела.

Также в "Слуге народа" назвали причину исключения Лероса из фракции за критику президента Зеленского.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа". Глава государства заявил, что у него нет никакой реакции на взяточников.