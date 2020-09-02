15:05  02 сентября
НБУ выведет из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты, выпущенные до 2003 года
10:30  02 сентября
Владельцы "евроблях" вышли на протест под Радой
08:19  02 сентября
Ситуация на Донбассе: в ООС зафиксировали 3 нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2020, 15:56 3

Разумков объявил об исключении Гео Лероса со "Слуги народа"

02 сентября 2020, 15:56 3
Читайте також українською мовою
Ранее партия заявила об исключении парламентария
Ранее партия заявила об исключении парламентария
Читайте також
українською мовою

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа".

Соответствующее заявление было сделано на сегодняшнем заседании, передает RegioNews.

"Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной рады Украины, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде народного депутата Украины Гео Лероса Багратовича", - отметил Разумков.

Напомним, 1 сентября Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа". Перед этим он в парламенте обвинил президента в злоупотреблении властью.

В тот же день стало известно, что против нардепа Гео Лероса открыли уголовное дело. "Ищут любые точки давления": Гео Лерос прокомментировал открытие уголовного дела.

Также в "Слуге народа" назвали причину исключения Лероса из фракции за критику президента Зеленского.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа". Глава государства заявил, что у него нет никакой реакции на взяточников.

Верховная Рада депутат Слуга народа спикер парламент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые кандидаты": кого "Слуга народа" отправляет в бой со старыми мэрами
"Коронавирусный" Надал и пустота. Какова главная интрига выборов в Тернополе
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »