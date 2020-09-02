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02 вересня 2020, 12:52 7

На Прикарпатті люди перекрили дорогу - вимагають ремонту траси

02 вересня 2020, 12:52 7
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За весь час Незалежності країни в області відремонтували лише 3 кілометри доріг
За весь час Незалежності країни в області відремонтували лише 3 кілометри доріг
Фото: prozahid.com
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У місті Городенці Івано-Франківської області трасу перекрили місцеві жителі - вони вимагали ремонту автошляхів.

Про це повідомляє RegioNews з посилання на місцеве видання "Край".

Так, мітингувальники перекрили дорогу. Протестувальники безперервно ходять по пішохідному переходу разом з прапорами. Вимога одна - привести дороги до ладу.

У місцевих ЗМІ також пишуть, що за словами депутата обласної ради Івана Приймака, за всі роки Незалежності України з 61 кілометра вказаних автошляхів області були відремонтовані лише три кілометри.

Також для охорони публічного порядку залучено чотирнадцять працівників поліції, з них два інспектори поліції діалогу.

Раніше повідомлялось, що Зеленський розповів про глобальні плани перебудови інфраструктури країни - програма "Велике будівництво" повинна принести результати для кожного українця.

Івано-Франківськ протест поліція дороги
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