На Прикарпатті люди перекрили дорогу - вимагають ремонту траси

За весь час Незалежності країни в області відремонтували лише 3 кілометри доріг

За весь час Незалежності країни в області відремонтували лише 3 кілометри доріг

Фото: prozahid.com

У місті Городенці Івано-Франківської області трасу перекрили місцеві жителі - вони вимагали ремонту автошляхів.

Про це повідомляє RegioNews з посилання на місцеве видання "Край".

Так, мітингувальники перекрили дорогу. Протестувальники безперервно ходять по пішохідному переходу разом з прапорами. Вимога одна - привести дороги до ладу.

У місцевих ЗМІ також пишуть, що за словами депутата обласної ради Івана Приймака, за всі роки Незалежності України з 61 кілометра вказаних автошляхів області були відремонтовані лише три кілометри.

Також для охорони публічного порядку залучено чотирнадцять працівників поліції, з них два інспектори поліції діалогу.

Раніше повідомлялось, що Зеленський розповів про глобальні плани перебудови інфраструктури країни - програма "Велике будівництво" повинна принести результати для кожного українця.