Нацполіція перекрила канал нелегальної міграції іноземців з України до ЄС

За словами нелегальних мігрантів, на територію України їх незаконно переправили з РФ

За словами нелегальних мігрантів, на територію України їх незаконно переправили з РФ

Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці отримали інформацію про спробу налагодження потужного каналу нелегальної міграції вихідців із країн Африки через територію України до Євросоюзу. У результаті розшукових заходів було встановлено місце переховування групи нелегальних мігрантів у Києві.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що у результаті розшукових заходів виявлено 6 нелегальних мігрантів – громадян Сомалі та Ємену.

За свій нелегальний транзит до однієї з країн Західної Європи мігранти заплатили організаторам каналу в середньому близько 8 000 доларів", - йдеться у повідомленні.

За словами іноземців, на територію України їх незаконно переправили з Російської Федерації. Наразі поліцейські встановлюють організаторів каналу нелегальної міграції. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років відповідно до ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Раніше повідомлялось, що на Харківщині поліція виявила масштабну схованку із боєприпасами.