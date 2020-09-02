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02 вересня 2020, 14:28 3

У Львові співробітниця поліції торгувала даними про телефонні розмови громадян — ДБР

02 вересня 2020, 14:28 3
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Фото з відкритих джерел
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Співробітницю одного з відділів ГУ Нацполіціі у Львівській області викрили у незаконному зборі даних про телефонні розмови громадян.

Про це заявили у прес-службі Державного бюро розслідувань, пише RegioNews.

За даними слідства, старший інспектор складала фейкові протоколи, в які вносила номера телефонів, що її цікавлять, і направляла їх до суду для отримання дозволу на доступ до конфіденційної інформації мобільних операторів.

Отриману інформацію співробітниця поліції продавала третім особам.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 366 КК України. У разі доведення провини обвинуваченої, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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ДБР Львів кримінальна справа поліція торговля дані
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