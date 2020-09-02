У Львові співробітниця поліції торгувала даними про телефонні розмови громадян — ДБР

Дозволи на прослушку поліціянтка отримувала, підробляючи протоколи

Дозволи на прослушку поліціянтка отримувала, підробляючи протоколи

Фото з відкритих джерел

Співробітницю одного з відділів ГУ Нацполіціі у Львівській області викрили у незаконному зборі даних про телефонні розмови громадян.

Про це заявили у прес-службі Державного бюро розслідувань, пише RegioNews.

За даними слідства, старший інспектор складала фейкові протоколи, в які вносила номера телефонів, що її цікавлять, і направляла їх до суду для отримання дозволу на доступ до конфіденційної інформації мобільних операторів.

Отриману інформацію співробітниця поліції продавала третім особам.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 366 КК України. У разі доведення провини обвинуваченої, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні Нацполіція перекрила канал нелегальної міграції іноземців з України до ЄС.