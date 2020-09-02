В Умани полиция перешла на усиленный режим работы

Правоохранители призвали хасидов и жителей города соблюдать правила карантина

Правоохранители призвали хасидов и жителей города соблюдать правила карантина

Фото: flickr

В городе Умань Черкасской области работники правоохранительных органов перешли к усиленному режиму работы из-за паломничества хасидов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, сейчас в городе находится около полусотни паломников.

Как сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, порядок в городе будут обеспечивать более 500 полицейских.

Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани. Сейчас правоохранители несут службу в усиленном режиме. Они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий", - сообщил Фацевич.

Он добавил, что необходимо, чтобы жители города и паломники соблюдали противоэпидемические мероприятия.

Напомним, известный волонтер отказался идти на выборы с мэром Черкасс Бондаренко, он заявил, что будет заниматься своим предприятием, а не выборами.