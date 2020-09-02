Рада схвалила закон про військово-цивільні адміністрації в ОТГ

Їх будуть створювати за умови неможливості проведення виборів

Їх будуть створювати за умови неможливості проведення виборів

Фото: flickr

Верховна Рада у першому читанні схвалила закон №9313 про порядок утворення Військово-цивільних адміністрацій в регіонах і населених пунктах, де ЦВК визнає за неможливе проведення місцевих виборів.

Про це повідомляє телеканал "Рада”, передає RegioNews.

За нього проголосували 240 народних депутатів.

Законопроект пропонує внести зміни до законів "Про військово-цивільні адміністрації" та "Про місцеве самоврядування в Україні" і визначити підстави для утворення військово-цивільних адміністрацій ОТГ.

Також законопроект розширює за рахунок ОТГ список об'єктів, де можуть бути утворені ВЦА.

Зазначається, що ВЦА покликані створити умови для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення.

Нагадаємо, у ЦВК не виключають можливості проведення виборів на Донбасі, мова йде про підконтрольні райони.