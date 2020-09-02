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02 вересня 2020, 10:30 17

Власники "євроблях" вийшли на протест під Радою

02 вересня 2020, 10:30 17
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Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі
Поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі
Фото: Telegram
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Сьогодні вранці активісти ГО “АвтоЄвроСила” влаштували чергову акцію протесту за доступне розмитнення авто в Україні.

Про це організатори акції повідомляють у Facebook, у передає RegioNews.

"Євробляхери” вимагають від депутатів негайно розглянути законопроект 3704, який покликаний здешевити розмитнення автомобілів.

Вимагаємо 2 вересня 2020 року не просто включити до порядку денного на засідання Комітету фінансів, податкової та митної політики комплексний законопроект про доступне розмитнення 3704-3706, а і проголосувати та негайно передати до Верховної Ради України для подальшого оперативного голосування в залі", - йдеться в повідомленні.

Наразі участь в акції беруть кілька сотень осіб, поліція посилила засоби безпеки в урядовому кварталі.

Правоохоронці закликали організаторів та учасників акції дотримуватися норм законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

Нагадаємо, біля Офісу президента затримали чоловіка з гранатою, підозрілого чоловіка помітили патрульні поліцейські.

Київ протест поліція авто євробляхи
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