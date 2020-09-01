Біля Офісу президента затримали чоловіка з гранатою

Підозрілого чоловіка помітили патрульні поліцейські

Підозрілого чоловіка помітили патрульні поліцейські

Фото з відкритих джерел

Для з’ясування обставин правоохоронці доставили громадянина до Печерського управління поліції. У нього вилучили предмет, схожий на гранату, яку відправлять на експертні дослідження.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції м. Києва, пише RegioNews.

Під час патрулювання вулиці Банкової працівники поліції полку особливого призначення №2 помітили підозрілого чоловіка, а під час поверхневої перевірки у нього виявили предмет схожий на гранату. На місце події прибула слідчо-оперативну група Печерського управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи.

Спеціалісти-вибухотехніки вилучили небезпечний предмет, який буде направлено на експертні дослідження. Чоловіка 1966 року народження доставили до Печерського управління поліції для встановлення всіх обставин.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

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