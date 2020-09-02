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02 сентября 2020, 10:30 13

Владельцы "евроблях" вышли на протест под Радой

02 сентября 2020, 10:30 13
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Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале
Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале
Фото: Telegram
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Сегодня утром активисты ОО "АвтоЕвроСила" устроили очередную акцию протеста за доступную растаможку авто в Украине.

Об этом организаторы акции сообщают в Facebook, в передает RegioNews.

"Евробляхеры" требуют от депутатов немедленно рассмотреть законопроект 3704, который призван удешевить растаможивание автомобилей.

Требуем 2 сентября 2020 года не просто включить в повестку дня на заседании Комитета финансов, налоговой и таможенной политики комплексный законопроект о доступной растаможке 3704-3706, а и проголосовать и немедленно передать в Верховную Раду Украины для дальнейшего оперативного голосования в зале", - говорится в сообщении.

Сейчас участие в акции принимают несколько сотен человек, полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале.

Правоохранители призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

Напомним, возле Офиса президента задержали мужчину с гранатой, подозрительного мужчину заметили патрульные полицейские.

Киев протест полиция авто евробляхи
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