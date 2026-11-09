У Хмельницькому після удару російського дрона загорілися приватні будинки
Вночі 9 листопада російські війська атакували безпілотником Хмельницький
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.
Внаслідок атаки пошкоджена житлова забудова. У приватних будинках виникла пожежа.
Наслідків ворожого удару ліквідують відповідні служби.
Інформації про загиблих або травмованих немає.
Нагадаємо, ввечері 8 листопада російські війська атакували безпілотниками Кременчук Полтавської області. Постраждали семеро людей.
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
На Закарпатті автомобіль врізався в дерево: загинула жінка, її син постраждав
09 листопада 2026, 08:48Трамп робить все, щоб виглядати маріонеткою Путіна
09 листопада 2026, 08:21Росія вночі запустила по Україні понад 300 безпілотників: є влучання на 31 локації
09 листопада 2026, 08:14Їхав на червоне світло: у Рівному водій збив неповнолітню на переході
09 листопада 2026, 08:13Росіяни атакували п'ять районів Дніпропетровщини: пошкоджено підприємство та СТО
09 листопада 2026, 07:57Росіяни вдарили по центру Балаклії на Харківщині: троє постраждалих
09 листопада 2026, 07:48"Трохи іншої форми": Трамп припустив, якою буде Україна після завершення війни
09 листопада 2026, 07:46Росіяни атакували Кременчук: серед семи постраждалих – 16-річний хлопець
09 листопада 2026, 07:26Рекордні втрати російської армії за добу: Генштаб оновив дані
09 листопада 2026, 07:18
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі блоги »