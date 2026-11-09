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09 листопада 2026, 07:46

"Трохи іншої форми": Трамп припустив, якою буде Україна після завершення війни

09 листопада 2026, 07:46
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Президент США Дональд Трамп припустив, що після завершення війни Україна залишиться вільною та незалежною державою, однак може мати "трохи іншу форму"

Про це Трамп заявив в інтерв'ю програмі 60 Minutes на телеканалі CBS, передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи бачить він майбутнє України як вільної та незалежної держави після завершення війни, президент США сказав:

"Я думаю, ми це зробимо, і я думаю, що це станеться, і вони зрештою отримають Україну трохи іншої форми".

Під час інтерв'ю Трамп також знову згадав про військову та фінансову допомогу Україні за президентства Джо Байдена. Він стверджував, що попередня адміністрація нібито надала Україні близько 350 млрд доларів грошима та зброєю.

Водночас Трамп заявив, що за його президентства США не передавали Україні допомогу безкоштовно, а продавали зброю європейським країнам за повну вартість. Він також висловив невдоволення тим, що, на його думку, США витратили значні кошти, не отримавши нічого натомість.

Журналіст зауважив, що Сполучені Штати отримали натомість незалежність України. Однак Трамп заперечив це твердження.

"Ви ще взагалі нічого не отримали. Подивимося, як усе складеться", – відповів американський президент.

Після цього журналіст уточнив, чи очікує Трамп, що Україна зрештою залишиться вільною та незалежною державою. Саме у відповідь на це запитання він і висловив припущення про Україну "трохи іншої форми".

Наприкінці розмови Трамп традиційно заявив, що війна нібито ніколи б не розпочалася, якби він на той час був президентом США.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф анонсував проведення 10-11 листопада переговорів між Україною та Росією на робочому рівні. Зустріч має відбутися в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі. Сполучені Штати виступлять посередником у перемовинах.

Окрім того, Франція також долучиться до обговорень щодо завершення російсько-української війни. Париж наполягатиме на тому, щоби голос Європи був почутий, оскільки саме європейські країни найбільше безпосередньо відчувають наслідки війни.

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