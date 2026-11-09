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09 листопада 2026, 07:26

Росіяни атакували Кременчук: серед семи постраждалих – 16-річний хлопець

09 листопада 2026, 07:26
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Фото: Полтавська ОВА
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Увечері 8 листопада російські війська атакували безпілотниками Кременчук Полтавської області. Зафіксовано влучання на двох локаціях, унаслідок чого виникли пожежі та пошкоджено цивільні об'єкти

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

В одному з районів міста ворожий БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок. Виникла пожежа. Також зафіксовано влучання в будівлю готелю, де теж спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, тяжкі травми дістав 16-річний хлопець. Його госпіталізували.

Станом на останніми даними, кількість постраждалих зросла до семи осіб.

Підрозділи ДСНС врятували 15 людей. На місцях атак працюють усі відповідні служби, ліквідація наслідків триває.

Крім того, у Глобинській громаді Кременчуцького району ворожий безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння. Внаслідок удару загорілася господарська будівля. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські війська 8 листопада тричі атакували безпілотниками підрозділи ДСНС, які ліквідовували наслідки авіаційного удару по селищу Комишуваха Запорізького району. Постраждали двоє працівників.

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