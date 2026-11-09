Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулу добу бійці ЗСУ ліквідували 2980 окупантів. Це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення. Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 609 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Також Сили оборони України уразили чотири танки, 15 бронемашин, 68 артсистем, шість РСЗВ, два засоби ППО, 1843 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 638 одиниць автомобільної техніки ворога.

Нагадаємо, українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.