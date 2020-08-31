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31 серпня 2020, 19:54 1

Ближче до народу: резиденцію президента у Маріїнському палаці відкриють для екскурсій

31 серпня 2020, 19:54 1
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Відвідати палац можна буде у п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00 за попереднім записом
Відвідати палац можна буде у п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00 за попереднім записом
Фото: ОП
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Церемоніальна резиденція президента України, яка розміщується в Маріїнському палаці, стане доступною для екскурсій з 4 вересня 2020 року.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Офісу президента.

Цей палац має довгу та складну історію. Але це також частина української історії. І я вважаю, правильно відкрити двері палацу для всіх людей, всіх українців, щоб кожен зміг торкнутися сторінок цієї історії: інколи драматичних, а інколи – визначних", – зауважив Президент України Володимир Зеленський.

Для цього необхідно попередньо забронювати дату та час свого візиту на сайті http://m-palace.com.ua, а безпосередньо перед початком екскурсії – купити квиток.

Екскурсія триватиме 45 хвилин.

Вартість квитка становить 150 грн. Для пільгових категорій громадян – 75 грн. Безкоштовними екскурсії будуть для дітей до 7 років.

Щочетверга доступ до палацу матимуть лише організовані групи школярів. Для них буде передбачатися особлива програма екскурсії з урахуванням їхнього віку, класу та специфіки історичного періоду, який вони вивчають.

Під час екскурсії палацом можна буде ознайомитися з експозицією картин та подарунків президентів України, церемоніальною залою, залою для переговорів.

Нагадаємо, Верховний Суд визнав протиправним перейменування вулиці в Херсоні на честь Катерини Гандзюк.

Володимир Зеленський Київ Офіс президента президент маріїнський палац
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