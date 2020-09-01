У Кернеса прокоментували роздачу реклами в харківських школах

Чиновники кажуть, що вчителі роздавали сувеніри добровільно

Чиновники кажуть, що вчителі роздавали сувеніри добровільно

Фото: Telegram

У мерії Харкова вважають, що розповсюдження подарунків із символікою політичної партії чинного мера Харкова "Блок Кернеса — Успішний Харків" в міських школах 1 вересня не суперечить закону "Про освіту".

Про це "Суспільному" заявила директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає RegioNews.

Ніякої політичної реклами в навчальних закладах не було. Вони отримали подарунки від харківського міського голови. Політична реклама - це коли в школі висить плакат з політрекламою. Реклама в школі заборонена. А коли дитина отримала подарунок і взяла його додому, то це не є політична реклама", - сказала Деменко.

На уточнення, чи не вважає очільниця Департаменту наявність назви партії на подарунках підтвердженням політреклами, Деменко відповіла: "Ви вважаєте це протизаконним? Якщо ви так вважаєте, зверніться до правоохоронних органів".

Чиновниця повторила, що не вважає порушенням закону "роздачу засобів індивідуального захисту", а на уточнення, що йдеться про брендовані сумки, браслети, буклети тощо, відповіла: "Ви б хотіли, щоб там було ваше прізвище? Кернес - успішний мер успішного міста. Чому б йому не передати школярам сувеніри?".

На питання щодо залучення вчителів та директорів до роздачі подарунків Деменко заявила, що педагоги робили це добровільно.

Звичайно ж, міський голова не має фізичної змоги привітати всіх разом, тому класні керівники від імені міської влади, а вони являються комунальними закладами міста Харкова і одностайно підтримують як мера міста, як би вам не було прикро, так і міську владу, вони передали дітям від мера привітання з першим вересня", - сказала Деменко.

Нагадаємо, сьогодні, 1 вересня у школах Харкова дітям вручили сувеніри із символікою партії Кернеса